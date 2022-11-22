Гороскоп Телец на 22 ноября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 22 ноября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Телец.



Самый точный гороскоп на 22.11.2022



Телец



Сегодня Тельцы склонны оставаться во власти непродуктивных стереотипов общения - которые в них часто поддерживают окружающие, с умыслом или без оного. Возможно, это будет давнее взаимное недоверие, жесткий профессиональный этикет, навязанный регламент или чужое упрямство. Звезды намекают на появившийся новый канал связи или на более гибкий подход, который решил бы проблему с обратной связью (Rambler/гороскопы).