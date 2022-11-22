Гороскоп Близнецы на 22 ноября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 22 ноября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Близнецы.



Самый точный гороскоп на 22.11.2022



Близнецы



Близнецам этот день способен принести отдельные недомогания или общий пониженный тонус, а также зависимость от обстоятельств. На многих Близнецов негативно подействует атмосфера близкого Новолуния. Вместо того чтобы сопротивляться ходу событий, звезды рекомендуют подстроиться под него. Стоит отложить даже самые интересные контакты, чтобы заняться необходимыми делами или своим самочувствием (Rambler/гороскопы).