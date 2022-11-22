Гороскоп Лев на 22 ноября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 22 ноября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Лев.



Самый точный гороскоп на 22.11.2022



Лев



Этот день способен временно лишить Львов энергии и оптимизма, внушить им пораженческие мысли и увлечь их в омут эмоций прошлого. Их могут поглотить домашние дела, вынуждающие отложить более приятные занятия. Однако им не стоит отказываться от своих идей или желаний. Если бытовые или иные обстоятельства не позволяют сделать шаг к своей удаче, следует «лечь и лежать в направлении своей цели» (Rambler/гороскопы).