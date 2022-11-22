Гороскоп Скорпион на 22 ноября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 22 ноября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Скорпион.



Самый точный гороскоп на 22.11.2022



Скорпион



День вынуждает Скорпионов держаться за свои взгляды и хранить верность своим привычкам. Возможны упрямство и уныние. Даже признав преимущества других ценностей и подходов, многие Скорпионы будут цепляться за прошлое и опираться на свои инстинкты. Прежде чем перейти к другой манере общения и мышления, им потребуется время, чтобы разобраться в себе - например, пересмотреть свои вкусы или ресурсы (Rambler/гороскопы).