Гороскоп Козерог на 22 ноября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 22 ноября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.



Самый точный гороскоп на 22.11.2022



Козерог



Сегодня Козероги склонны оставаться в плену прежних представлений о прошлом и по его образу и подобию конструировать будущее, в том числе финансовое. Неудивительно, если в их планах появится несколько ошибочных установок. Чтобы такие ошибки не закреплялись, звезды советуют воздержаться от важных решений и подождать несколько дней: за это время новая информация внесет в привычные шаблоны поправки (Rambler/гороскопы).