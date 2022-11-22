Гороскоп Стрелец на 22 ноября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 22 ноября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Стрелец.



Самый точный гороскоп на 22.11.2022



Стрелец



Сегодня досадное обстоятельство (часто тайное) не позволяет Стрельцам включиться на полную мощность в свою новую приятную роль. Даже тем Стрельцам, которые ощущают готовность наконец заявить о себе и выразить свои мысли или чувства, будет что-то мешать - например, остаточный страх. Стоит потратить день на избавление от тех фрагментов прошлого, которые стали балластом и не дают вам стать собой (Rambler/гороскопы).