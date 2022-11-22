Гороскоп Рыбы на 22 ноября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 22 ноября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Рыбы.



Самый точный гороскоп на 22.11.2022



Рыбы



Сегодня Рыбы склонны к идеализму и нуждаются в контакте со своим «высшим началом». Их может активно интересовать нематериальная сторона их профессии или отношений. При этом они могут стать чувствительнее к негативной стороне вопроса, чем к позитивной. Возможно, они будут размышлять о недостатках своих кумиров, о проявлениях мирового зла или об ошибках, которые допустили в своей духовной жизни (Rambler/гороскопы).