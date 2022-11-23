Гороскоп Овен на 23 ноября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 23 ноября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Овен.



Самый точный гороскоп на 23.11.2022



Овен



Сегодня Овны горят желанием перевернуть страницу и идти дальше, но необходимая им для этого энергия и нужное стечение обстоятельств могут отсутствовать вплоть до позднего вечера. Звезды советуют пользоваться этой заминкой для избавления от тягостных мыслей, лишних вещей и вредных духовных установок: чем меньше груз, тем легче будет путь. К ночи возможны приятные новости, может наметиться поездка (Rambler/гороскопы).