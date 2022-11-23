Гороскоп Близнецы на 23 ноября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 23 ноября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Близнецы.



Самый точный гороскоп на 23.11.2022



Близнецы



Сегодня Близнецам стоит следить за самочувствием: оно нуждается во внимании, даже если нет явных недомоганий. В случае болезни ожидается новый поворот, возможно, пора менять схему лечения. Также вероятны перемены в общении с интересующими людьми. Многим Близнецам важно мнение конкретной персоны: их партнера, помощника, объекта симпатий, юриста, врача, начальника, ученика, личного представителя (Rambler/гороскопы).