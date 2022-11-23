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Гороскоп Лев на 23 ноября 2022. Самый точный гороскоп



Гороскоп на 23 ноября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Лев.

Самый точный гороскоп на 23.11.2022

Лев

Тенденции этих суток для Львов позитивны. Наиболее важные и отчетливые перемены ожидают их ближе к ночи: именно в это время они смогут перестроиться на более оптимистичный лад или выйти на более удачные для себя рубежи. Откроются новые пути для самовыражения, любви, творчества, воспитания детей, успешных деловых маневров. На фоне душевного подъема многие Львы проведут насыщенную и приятную ночь (Rambler/гороскопы).









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