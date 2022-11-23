Гороскоп Весы на 23 ноября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 23 ноября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Весы.



Самый точный гороскоп на 23.11.2022



Весы



Сегодня события развиваются вполне благоприятно для Весов, но часто идут медленнее, чем им хочется. Не исключено, что лишь в самом конце дня они получат интересующие их известия или шанс связаться с приятным им человеком, получат доступ к нужным сведениям или маршрутам. Если позволяют личные планы, стоит отложить до вечера или ночи важные контакты и поездки, а также учебу и литературную работу (Rambler/гороскопы).