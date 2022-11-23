Гороскоп Скорпион на 23 ноября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 23 ноября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Скорпион.



Самый точный гороскоп на 23.11.2022



Скорпион



Основная часть этого дня пройдет для Скорпионов на волне вчерашних эмоций и у них будет на то причина. Многие Скорпионы окажутся во власти необычных переживаний, получат добрый знак, запоздалую награду или моральную поддержку. В это время им лучше побыть наедине с собой и подвести какие-то личные итоги. Вечером может появиться или усилиться потребность в информации, назреть сделка или покупка (Rambler/гороскопы).