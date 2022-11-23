Гороскоп Козерог на 23 ноября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 23 ноября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.



Самый точный гороскоп на 23.11.2022



Козерог



Сегодня Козерогам стоит бороться с пессимистичным взглядом в будущее, иначе они рискуют частично запрограммировать себя на неудачу. В условиях информационной неясности им лучше подождать конца дня: вечерние или ночные новости и разговоры предоставят им много пищи для размышлений и ряд полезных подсказок, хотя могут не дать исчерпывающих ответов на все вопросы. Возможны вести от человека издалека (Rambler/гороскопы).