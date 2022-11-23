Гороскоп Водолей на 23 ноября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 23 ноября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Водолей.



Самый точный гороскоп на 23.11.2022



Водолей



Для Водолеев основная часть дня пройдет под знаком роковых преград или добровольно выбранных ими ограничений, связанных не с самыми радужными эмоциями. Возможна потеря шанса, отказ, разочарование, завершение неприятной истории. Сыграет роль позиция значимой персоны - например, начальника, партнера, одного из родителей. Зато вечерние новости многих Водолеев порадуют. Возможно, у них появится друг (Rambler/гороскопы).