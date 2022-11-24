Гороскоп Скорпион на 24 ноября 2022. Самый правдивый гороскоп

Гороскоп на 24 ноября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Скорпион.



Самый точный гороскоп на 24.11.2022



Скорпион



Сегодня внимания Скорпионов может требовать важная сделка, покупка или денежная операция. Вероятны финансовые новости, известия от продавцов или покупателей. Особый интерес могут вызвать расчеты в валюте и иностранные товары. Возможны траты на лекарства, инструменты, аксессуары для путешествий, на нужды детей или питомцев. Может возрасти расточительность, особенно при наличии денег и выбора (Rambler/гороскопы).