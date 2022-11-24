Гороскоп Козерог на 24 ноября 2022. Самый правдивый гороскоп

Гороскоп на 24 ноября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.



Самый точный гороскоп на 24.11.2022



Козерог



Сегодня внимание Козерогов может быть приковано к человеку издалека или к персоне из их прошлого, к тому, кто посвящен в их секрет или к виртуальному образу - например, персонажу фильма. Может завязаться приватная беседа или остроумный мысленный диалог. Этот день хорош для литературного творчества и исследования разных источников информации. Вероятна зависимость от воспоминаний или чужих мнений (Rambler/гороскопы).