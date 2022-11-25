Гороскоп Телец на 25 ноября 2022. Самый правдивый гороскоп

Гороскоп на 25 ноября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Телец.



Самый точный гороскоп на 25.11.2022



Телец



Сегодня Тельцам стоит аккуратнее распоряжаться своими ресурсами - особенно если они ведут дела за рубежом или с людьми издалека, имеют доли в совместных активах, банковские вклады или кредиты. День усиливает искушения и может заставить погнаться за миражом, есть риск увеличить бремя налогов или столкнуться вскоре с «мыльным пузырем». Влюбленным Тельцам не помешает контролировать свои чувства (Rambler/гороскопы).