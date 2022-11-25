Гороскоп Близнецы на 25 ноября 2022. Самый правдивый гороскоп

Гороскоп на 25 ноября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Близнецы.



Самый точный гороскоп на 25.11.2022



Близнецы



Сегодня звезды напоминают Близнецам о необходимости быть уважительнее к чужим взглядам, идеалам и слабостям. Стоит удвоить осмотрительность и деликатность в гостях и в общении с людьми иных культур, знать меру в остроумии, критике и рискованных вызывающих действиях, беречь чужое самолюбие и не слишком часто пользоваться чужой добротой. Переход границ чреват личной обидой или резонансным скандалом (Rambler/гороскопы).