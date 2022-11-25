Гороскоп Лев на 25 ноября 2022. Самый правдивый гороскоп

Гороскоп на 25 ноября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Лев.



Самый точный гороскоп на 25.11.2022



Лев



Для Львов это вдохновляющий день - но источником их вдохновения часто будет прошлое, не всегда для них благополучное. Они могут идеализировать свои былые чувства, возлагать избыточные надежды на прежние методы воспитания детей, цепляться за свои старые ресурсы или за ложные идеалы. Это подходящие сутки для отдыха, романтики, ностальгических воспоминаний, духовной жизни или свободного творчества (Rambler/гороскопы).