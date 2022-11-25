Гороскоп Весы на 25 ноября 2022. Самый правдивый гороскоп

Гороскоп на 25 ноября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Весы.



Самый точный гороскоп на 25.11.2022



Весы



Для Весов это хорошие сутки - но им стоит помнить о дополнительных побочных эффектах, которыми могут сопровождаться приятные для них события. Разговоры и путешествия в этот день способны завести чуть дальше, чем предполагалось. Возможно, придется узнать лишние подробности. Вероятны легкие приключения в дороге, напоминающие об ошибках прошлого. Неприятности будут сглажены или сведены к шутке (Rambler/гороскопы).