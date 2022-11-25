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Гороскоп Весы на 25 ноября 2022. Самый правдивый гороскоп



Гороскоп на 25 ноября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Весы.

Самый точный гороскоп на 25.11.2022

Весы

Для Весов это хорошие сутки - но им стоит помнить о дополнительных побочных эффектах, которыми могут сопровождаться приятные для них события. Разговоры и путешествия в этот день способны завести чуть дальше, чем предполагалось. Возможно, придется узнать лишние подробности. Вероятны легкие приключения в дороге, напоминающие об ошибках прошлого. Неприятности будут сглажены или сведены к шутке (Rambler/гороскопы).









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