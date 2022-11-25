Гороскоп Скорпион на 25 ноября 2022. Самый правдивый гороскоп

Гороскоп на 25 ноября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Скорпион.



Самый точный гороскоп на 25.11.2022



Скорпион



Этот день способен сделать Скорпионов более щедрыми на эмоции и более расточительными (при этом могут с равной легкостью «утекать сквозь пальцы» их личные, заемные или общие средства). Также события этого дня могут подтолкнуть их к рассеянности, доверчивости или снисходительности там, где им следовало быть вести себя более настороженно, придирчиво и аккуратно. Возможна удачная продажа излишков (Rambler/гороскопы).