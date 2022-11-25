Гороскоп Стрелец на 25 ноября 2022. Самый правдивый гороскоп

Гороскоп на 25 ноября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Стрелец.



Самый точный гороскоп на 25.11.2022



Стрелец



Сегодня Стрельцы склонны к потаканию своим чувствам, привычкам и прихотям, а также к преувеличениям. Для них возрастает риск расточительности, сентиментальности, переедания, злоупотребления авторитетом или удовольствиями. Некоторые Стрельцы утратят меру в любви, гостеприимстве или заботе о близких. Им стоит помнить, что их благие дела со стороны могут видеться превратно, например, как фанатизм (Rambler/гороскопы).