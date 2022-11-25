Гороскоп Козерог на 25 ноября 2022. Самый правдивый гороскоп

Гороскоп на 25 ноября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.



Самый точный гороскоп на 25.11.2022



Козерог



Сегодня Козероги нуждаются в умеренных нагрузках и в «пище для души». Им лучше оказаться там, где они могут помечтать, восстановить свои силы, исцелить душевные раны или припасть к своему тайному источнику вдохновения. Неплохим решением будет уединение, пребывание на природе или путешествие в виртуальный мир. Можно позволить себе слабости. Нужна аккуратность в любых работах и лечебных манипуляциях (Rambler/гороскопы).