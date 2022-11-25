Гороскоп Рыбы на 25 ноября 2022. Самый правдивый гороскоп

Гороскоп на 25 ноября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Рыбы.



Самый точный гороскоп на 25.11.2022



Рыбы



Сегодня Рыб переполняют эмоции. Это могут быть возвышенные переживания или просто сильные чувства, связанные с важными для них событиями. Многие Рыбы будут подводить итоги и пытаться заглянуть в свое будущее. Лучше, чтобы в этот день преобладали добрые дела и гармоничные эмоции, иначе возможны перегибы в поведении и самочувствии: вызывающие жесты, идеализации, переедание. Нежелательны начинания (Rambler/гороскопы).