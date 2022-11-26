Гороскоп Близнецы на 26 ноября 2022. Самый правдивый гороскоп

Гороскоп на 26 ноября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Близнецы.



Самый точный гороскоп на 26.11.2022



Близнецы



Сегодня Близнецам придется взять паузу в важном для них общении или сменить в нем свой вчерашний тон. Если диалог продолжается, сменится психологический подтекст - например, замолчит обиженный собеседник. В случае совершенной сделки желательно обратить внимание на вопросы налогов и взаиморасчетов. В этот день может пригодиться прежний материальный резерв или контакт с надежным старым другом (Rambler/гороскопы).