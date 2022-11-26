Гороскоп Лев на 26 ноября 2022. Самый правдивый гороскоп

Гороскоп на 26 ноября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Лев.



Самый точный гороскоп на 26.11.2022



Лев



Сегодня Львам предстоит отдать дань не самым романтичным и приятным граням своей жизни. Возможно, им придется отложить отдых, отменить свидание или прервать творческий процесс. Не стоит уклоняться от своих давних обязанностей, независимо от того, идет ли речь о профессиональном долге, семейных или дружеских обязательствах. В случае недомоганий на первое место в эти сутки лучше поставить здоровье (Rambler/гороскопы).