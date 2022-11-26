Гороскоп Весы на 26 ноября 2022. Самый правдивый гороскоп

Гороскоп на 26 ноября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Весы.



Самый точный гороскоп на 26.11.2022



Весы



Сегодня на первый план для Весов могут выйти домашние обстоятельства, семейные нужды или жилищные дела. Возможно, придется прервать поездку или поставить на паузу интересное приятное общение. Чтобы не впасть в уныние из-за вынужденной заминки, звезды советуют заняться тем или иным полезным делом, например, обновлением быта. Важно не поддаться негативным ассоциациям, связанным с уходящим прошлым (Rambler/гороскопы).