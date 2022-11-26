Гороскоп Скорпион на 26 ноября 2022. Самый правдивый гороскоп

Гороскоп на 26 ноября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Скорпион.



Самый точный гороскоп на 26.11.2022



Скорпион



Сегодня Скорпионы окажутся в более привычной для себя ситуации - и автоматически начнут вести себя согласно своим старинным шаблонам, привычкам или инстинктам. Такой поворот событий благоприятен для Скорпионов, не знающих меры в тратах и авантюрах, оказавшихся в ловушке, тупике или ситуации обольщения: у них сработает чувство самосохранения. Многих Скорпионов поддержат их друзья или родственники (Rambler/гороскопы).