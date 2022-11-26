Гороскоп Козерог на 26 ноября 2022. Самый правдивый гороскоп

Гороскоп на 26 ноября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.



Самый точный гороскоп на 26.11.2022



Козерог



Сегодня на первом плане у Козерогов собственные привычки и потребности. День станет удачным, если они будут беречь свое здоровье и избегать ситуаций, способных повергнуть их в знакомое уныние. В качестве стабилизатора настроения многим Козерогам пригодится старое хобби или контакт с давним другом. Нежелательна суета. Если в этот день вы оказались перед выбором, не спешите делать его прямо сейчас (Rambler/гороскопы).