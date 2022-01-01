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Гороскоп на 27 ноября 2022 года



Гороскоп для всех знаков зодиака на воскресенье 27 ноября 2022 года: овен, близнецы, телец, рак, лев, дева, весы, скорпион, козерог, стрелец, водолей, рыбы.

Гороскоп на 27 ноября 2022 года

Овен

Чаще прислушивайтесь к своей интуиции – вам придется доверять внутреннему голосу, чтобы решить сложные вопросы. А вот принимать быстрые решения вредно – позже можно очень сильно о них пожалеть.

Телец

неожиданные новости могут полностью изменить ваш взгляд на некоторые вещи - постарайтесь принять информацию спокойно. Уделить сегодня время близким – они нуждаются в вашей заботе и поддержке.

Близнецы

Сегодня стоит расслабиться, выбрать спокойный отдых – вам нужно запастись энергией перед предстоящей неделей. С эмоциями стоит быть осторожнее, чтобы не обидеть окружающих - не все свои мысли можно высказывать.

Рак

Помогайте нуждающимся, поднимайте свое и чужое настроение, постарайтесь вдохновлять близких на полезные дела – сегодня таким образом вы подтяните свою самооценку.

Лев

Сегодня, возможно, у близких не будет достаточно на вас времени. Не расстраивайтесь, а постарайтесь посмотреть на ситуацию их глазами и понять, почему они ведут себя именно таким образом.

Дева

Неожиданно для себя сегодня вы можете заняться теми делами, о которых прежде даже не думали. И в этом нет ничего плохого – возможно, так вы найдете интересное хобби или дополнительный заработок.

Весы

Сегодня не стоит нагружать себя делами по самое горло – большой шанс не справиться даже с половиной из них. Сконцентрируйтесь на чем-то одном, не распыляя свое внимание на многие вещи.

Скорпион

Не бойтесь тех проблем, которые сегодня встретятся на вашем пути - вы сможете справиться со всем. Но не стоит кардинально менять свою жизнь – это не самое удачное время для этого.

Козерог

Не торопитесь сегодня с выводами – уже завтра ваши решения могут повлиять на вас не так, как вы рассчитывали. Поэтому взвешивайте все «за» и «против» и рассматривайте различные варианты.

Стрелец

Действуйте быстро, если хотите что-то кардинально изменить в своей жизни. А вот общаться налево и направо сегодня вредно – эмоции могут выйти из-под контроля, и вполне нейтральный разговор может свернуть на сторону конфликтов.

Водолей

Сегодня вам нужно быть везде и всюду. Вас будут постоянно отвлекать, поэтому постарайтесь уходить от пустых разговоров, чтобы не тратить время зря.

Рыбы

Контролируйте свои эмоции, чтобы не усложнить отношения с близкими. Полезно в этот день искать ответы на вопросы – они могут крыться в самых простых и стандартных ситуациях.









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