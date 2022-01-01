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Гороскоп Рак на 27 ноября 2022 от Майл ру и Рамблер, самый точный гороскоп



Гороскоп на 27 ноября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Рак.

Гороскоп Рак на 27 ноября от Майл ру

Вы заметите, что ладить с окружающими стало гораздо проще; удастся найти общий язык даже с теми, кто прежде спорил с вами из-за любого пустяка. Возможны приятные сюрпризы, неожиданные подарки и знаки внимания. Вероятны и приятные известия от людей, по которым вы в последнее время скучали.

Вторая половина дня – подходящее время для планирования, разговоров о будущем. Не исключено, что вам подскажут, как можно достичь давно поставленных целей. Благоприятным этот период будет и для творчества – оно подарит массу ярких эмоций.

Гороскоп Рак на 27 ноября от Рамблер

Сегодня Ракам важно оказаться в кругу близких по духу людей (не исключено, что среди них будут прежние долговременные оппоненты). В этот день лучше не преследовать напрямую свои личные интересы, а поддерживать контакты с влиятельными большими сообществами, включая международные. Попав в подходящую группу или событийную волну, будет проще получить покровительство, поблажку или вознаграждение.









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