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Гороскоп Лев на 27 ноября 2022. Самый правдивый гороскоп



Гороскоп на 27 ноября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Лев.

Самый точный гороскоп на 27.11.2022

Лев

Львам не стоит недооценивать роль сегодняшних событий, даже если они кажутся им мелкими и случайными. Все мелочи окажутся звеньями одной цепи и часто будут знаменовать близкий финал долгого процесса - например, многолетнего лечения или нелюбимой работы. Хорошо заниматься в этот день делами, связанными с секретностью, завершением критичных сюжетов, избавлением от прошлых опасностей и зависимостей (Rambler/гороскопы).









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