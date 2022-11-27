Гороскоп Козерог на 27 ноября 2022. Самый правдивый гороскоп

Гороскоп на 27 ноября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.



Самый точный гороскоп на 27.11.2022



Козерог



Нацеливайтесь на будущее – стройте планы, подключайте людей, которые будут полезны. Совсем скоро Вселенная предоставит вам шанс изменить свою жизнь в корне и очень полезно этим воспользоваться. Стоит браться за все и сразу – сегодня вы мультизадачны и у вас выходит все, за что вы беретесь. В отношениях, особенно любовных, сейчас царит гармония. Наслаждайтесь этим периодом (Rambler/гороскопы).