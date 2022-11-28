Гороскоп Близнецы на 28 ноября 2022. Самый правдивый гороскоп

Гороскоп на 28 ноября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Близнецы.



Самый точный гороскоп на 28.11.2022



Близнецы



Сегодня Близнецы смогут вернуться к оптимальному для себя режиму действий и уточнить свои перспективы. День поможет им увидеть границы допустимого и не переходить «красную черту», даже если они полны энергии и действуют на грани авантюры. Это подходящий момент для поездок по забытым местам, встреч с бывшими друзьями, коллегами или попутчиками, контактов с транспортными и международными службами (Rambler/гороскопы).