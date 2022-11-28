Гороскоп Лев на 28 ноября 2022. Самый правдивый гороскоп

Гороскоп на 28 ноября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Лев.



Самый точный гороскоп на 28.11.2022



Лев



Сегодня Львам не составит труда вписаться в заданные рамки работы или общения, особенно уже знакомые. День не отменяет взаимных симпатий и выгод, но и в деловых, и в личных контактах вынуждает к разумной дистанции. Правила, при которых протекает дружеское или профессиональное взаимодействие, надежно защитят от потери равновесия в случае сюрприза - например, какого-то новшества или новых требований в работе (Rambler/гороскопы).