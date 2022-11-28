Гороскоп Скорпион на 28 ноября 2022. Самый правдивый гороскоп

Гороскоп на 28 ноября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Скорпион.



Самый точный гороскоп на 28.11.2022



Скорпион



Сегодня Скорпионам придется подстроиться под знакомую систему правил, принятую в их доме, группе или профессиональной среде. Несмотря на давнюю неприязнь, которую многие Скорпионы питают к этой системе, они внезапно оценят ее преимущества: ведь именно она поможет им грамотно решать сиюминутные задачи. То, что казалось ограничением свободы, в нештатной ситуации окажется отличной подстраховкой (Rambler/гороскопы).