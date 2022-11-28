Гороскоп Козерог на 28 ноября 2022. Самый правдивый гороскоп

Гороскоп на 28 ноября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.



Самый точный гороскоп на 28.11.2022



Козерог



Козероги сегодня смогут решить массу взаимосвязанных задач. На одно из первых мест выйдут дела финансовые, так как успех мероприятий окажется в прямой зависимости от наличия ресурсов и умения ими распоряжаться. Это хороший момент для разнообразных целевых функциональных приобретений, среди которых могут попадаться неожиданные и незапланированные. Стоит быть внимательнее при покупке электроники (Rambler/гороскопы).