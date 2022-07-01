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Гороскоп Овен на неделю 28 ноября - 4 декабря 2022



Гороскоп для знака зодиака Овен на неделю с 28 ноября по 4 декабря 2022 года для мужчин и женщин.

Гороскоп на неделю 28 ноября - 4 декабря

Овен

В первой половине недели Овнам, возможно, придется столкнуться с проблемами в учебе и поездках. В ваших мыслях может не быть четкого понимания стоящих перед вами задач. Путаница в сведениях, предвзятость в оценках может негативно отразиться на контактах со знакомыми и родственниками. Поэтому вам будет трудно находить взаимопонимание с людьми и особенно страдает искренность и честность отношений. При общении со случайными попутчиками в поездах дальнего следования не следует проявлять излишнюю доверчивость и рассказывать им свои личные тайны. Это может быть использовано против вас же самих. Не следует делать окружающим людям критических замечаний – это может рикошетом ударить и по вам тоже. Вторая половина недели может быть связана с внутренним обретением личной свободы. Вы можете быть чужды любых ограничений, любых формальностей. Ваше поведение будет отражением вашего состояния души. Совершенно неожиданно для окружающих, а быть может и для самих себя, вы можете сесть на поезд или самолет и отправиться в путешествие. Лучше всего эту неделю проведут те из вас, кто не обременен обязательствами перед семьей, детьми, партнерами по браку, кто молод и свободен от всего этого. Также в эти дни вы можете познакомиться с интересным человеком, который научит вас многому полезному (Rambler/гороскопы).









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