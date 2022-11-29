Гороскоп Овен на 29 ноября 2022, мужчина и женщина, самый точный гороскоп

Гороскоп на 29 ноября 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Овен.



Гороскоп на 29 ноября 2022 Овен



Сегодня звезды советуют Овнам не откладывать начатые дела и не затягивать их завершение до вечера. Не стоит медлить и с обсуждением сомнительных деталей, уточнением информации на завтра. Такое расписание особенно пригодится Овнам, которые работают в связке с другими людьми в рамках совместных программ, путешествуют, а также рассчитывают на дружескую помощь или сами стремятся помочь своим друзьям (Rambler/гороскопы).