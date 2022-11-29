Гороскоп Телец на 29 ноября 2022, мужчина и женщина, самый точный гороскоп

Гороскоп на 29 ноября 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Телец.



Гороскоп на 29 ноября 2022 Телец



В этот день Тельцам недоступна полная свобода импровизации. Также для них окажутся не слишком уместными легкомысленные действия и решения. Вплоть до вечера придется следовать заданной программе, навязанным правилам, принятым стандартам или своему чувству долга. Наиболее ценные качества этих суток - дружелюбие, целеустремленность, профессионализм, дисциплина. Важные совещания предпочтительнее утром (Rambler/гороскопы).