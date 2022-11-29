Гороскоп Близнецы на 29 ноября 2022, мужчина и женщина, самый точный гороскоп

Гороскоп на 29 ноября 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Близнецы.



Гороскоп на 29 ноября 2022 Близнецы



Близнецы вплоть до вечера могут спокойно поддерживать интересующие их разговоры и следовать выбранными маршрутами, а также проводить нужные им исследования. При этом чем раньше будет возобновлен диалог или продолжен путь, тем более полными и удачными станут результаты усилий. Если завтра предстоит мероприятие, звезды настоятельно советуют уточнить его возможные сомнительные или спорные пункты (Rambler/гороскопы).