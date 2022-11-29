Гороскоп Рак на 29 ноября 2022, мужчина и женщина, самый точный гороскоп

Гороскоп на 29 ноября 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Рак.



Гороскоп на 29 ноября 2022 Рак



В эти сутки Ракам желательно оставаться начеку, в любом деле опираясь на заданные системы безопасности (лучше, если они настроены заранее). Ракам, которые работают в той или иной группе, не стоит ее покидать, так как именно ее устои и принципы окажутся для них надежной защитой. Лучшим результатом сегодня станет отсутствие проблем и работа в штатном режиме, но итоги лучше подводить ближе к вечеру (Rambler/гороскопы).