Гороскоп Лев на 29 ноября 2022, мужчина и женщина, самый точный гороскоп

Гороскоп на 29 ноября 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Лев.



Гороскоп на 29 ноября 2022 Лев



Сегодня звезды советуют Львам ориентироваться на заданные извне рамки, нормы и правила. Попытка их проигнорировать не поможет им стать свободнее в своих действиях - а готовность им подчиниться, наоборот, позволит сделать эффективнее любой шаг. Будет проще находить официальную и неформальную помощь, получать обратную связь от своей целевой аудитории, поддерживать отношения с друзьями и партнерами (Rambler/гороскопы).