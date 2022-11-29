Гороскоп Скорпион на 29 ноября 2022, женщина, самый точный гороскоп

Самый точный гороскоп для знака зодиака Скорпион на 29 ноября 2022 года для женщины.



Гороскоп на 29 ноября 2022 Скорпион



Сегодня Скорпионам придется оглядываться на те или иные правила - что поможет им в решении их текущих проблем, но может причинить им и некоторые неудобства, например, ограничить их в быту. Среди хороших сторон этого дня - четкие рамки в части покупок (особенно в дом), ценные подсказки в этой сфере могут дать друзья или домочадцы. Вечером возможно уныние или неудача, лучше свернуть лишнюю суету (Rambler/гороскопы).