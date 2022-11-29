Гороскоп Стрелец на 29 ноября 2022, женщина, самый точный гороскоп

Самый точный гороскоп для знака зодиака Стрелец на 29 ноября 2022 года для женщины.



Гороскоп на 29 ноября 2022 Стрелец



Стрельцов обстоятельства этого дня защитят от сомнительных поступков, лишних иллюзий и опрометчивых действий. Звезды советуют не терять время, не лениться и как можно активнее улаживать свои срочные дела, не откладывая их на завтра. Наиболее продуктивной окажется первая половина дня. Именно на это время стоит планировать целевые встречи и разъезды, работу с документами, энергичное сотрудничество (Rambler/гороскопы).