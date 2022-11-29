Гороскоп Козерог на 29 ноября 2022, женщина, самый точный гороскоп

Самый точный гороскоп для знака зодиака Козерог на 29 ноября 2022 года для женщины.



Гороскоп на 29 ноября 2022 Козерог



Сегодня успех не изменит Козерогам, если они будут следовать грамотному плану действий - например, руководствоваться четкими ясными критериями при выборе покупок, выполнении необходимых работ и в своих контактах с людьми. Надежная система стандартов не повредит и в решении более крупных задач - например, формировании своего бюджета или социального капитала. Не стоит откладывать дела на вечер (Rambler/гороскопы).