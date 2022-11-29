Гороскоп Рыбы на 29 ноября 2022, женщина, самый точный гороскоп

Самый точный гороскоп для знака зодиака Рыбы на 29 ноября 2022 года для женщины.



Гороскоп на 29 ноября 2022 Рыбы



Сегодня звезды советуют Рыбам не отгораживаться от внешнего мира, но ограничиться лишь необходимыми контактами. Не стоит избегать общения по поводам, связанными с карьерой, командировками и домашними работами. Не помешает выслушать друзей или коллег, почитать злободневные новости, поработать с документами. Наиболее информативна первая половина дня. Вечером лучше уединиться и обдумать услышанное (Rambler/гороскопы).