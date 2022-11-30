Гороскоп Овен на 30 ноября 2022, мужчина и женщина, самый точный гороскоп

Гороскоп на 30 ноября 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Овен.



Гороскоп на 30 ноября 2022 Овен



Сегодня Овнам желательно стать осмотрительнее в поездках (особенно в далеких и затяжных путешествиях), а также в своих контактах с людьми издалека, чтобы не испортить выгодные, приятные и перспективные отношения с ними. В эти сутки есть риск попасть в ловушку, стать жертвой обмана, рассеянности, путаницы или сомнительного сюжета прошлого, втянуться в ненужную авантюру или в запоздалую интригу (Rambler/гороскопы).