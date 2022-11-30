Гороскоп Телец на 30 ноября 2022, мужчина и женщина, самый точный гороскоп

Гороскоп на 30 ноября 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Телец.



Гороскоп на 30 ноября 2022 Телец



День побуждает Тельцов к игре воображения и помогает им поддерживать духовный контакт с друзьями - а также искушает их сомнительными авантюрами, которых им сейчас желательно избегать. Поспешный хитроумный маневр может отразиться и на текущих делах, и на будущем - в том числе на материальных активах, бизнесе за рубежом или отношениях со спонсорами. Возможно, пока безопаснее ограничиться мечтами (Rambler/гороскопы).