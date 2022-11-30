Гороскоп Близнецы на 30 ноября 2022, мужчина и женщина, самый точный гороскоп

Гороскоп на 30 ноября 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Близнецы.



Гороскоп на 30 ноября 2022 Близнецы



Близнецам необходимо удвоить осмотрительность - особенно если они решают вопросы брака, делового партнерства или карьеры, заинтересованы в диалоге с конкретным человеком, взаимодействуют с иностранцами и ценят свою репутацию. Есть риск повторно включиться в опасную игру или в ненужную авантюру, погнаться за ложными уходящими ценностями. Распутывая старый узел проблем, важно не завязать новый (Rambler/гороскопы).